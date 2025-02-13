'उसे मजबूर किया गया...' समय रैना के सपोर्ट में उतरे अली गोनी, वीडियो डिलीट करने पर दिया रिएक्शन
Pratibha Gaur
| Feb 13, 2025
फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया हाल ही में समय रैना के शो में पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने पेरेंट्स के सेक्स को लेकर जोक किया.
जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. अब लोग ना सिर्फ रणवीर को बैन करने की मांग कर रहे हैं बल्कि समय रैना के शो को बंद करने की मांग भी उठाई जा रही है.
बीते दिन इस पूरी कंट्रोवर्सी पर समय रैना ने रिएक्ट किया और बताया कि उन्होंने अपने सारे वीडियोज डिलीट कर दिए हैं.
वहीं अब समय के इस कदम के बाद एक्टर अली गोनी उनके सपोर्ट में उतरे हैं.
अली गोनी ने लिखा, ' उन्होंने समय को लेटेंट के सभी एपिसोड हटाने के लिए मजबूर किया, यह बिल्कुल भी कूल नहीं है. उस 1 एपिसोड को हटा दिया जाना चाहिए था बस.'
अली ने कहा, 'समय ने इस शो को सफल बनाने के लिए कडी मेहनत की है, जहां कुछ दिन पहले तक उनकी तारीफ हो रही थी लेकिन अब सब उनके खिलाफ हैं.'
बता दें कि रणवीर इलाहाबिदया के साथ शो में अपूर्वा मुखीजा, आशीष चंचलानी भी पहुंचे थे.
इस दौरान रणवीर ने एक कंटेस्टेंट्स से कहा था कि क्या आप जिंदगी भर अपने पेरेंट्स का सेक्स देखना पसंद करोगे?
या फिर एक बार उनके साथ जॉइन होकर, हमेशा के लिए यह बंद कर दोगे?
