'उसे मजबूर किया गया...' समय रैना के सपोर्ट में उतरे अली गोनी, वीडियो डिलीट करने पर दिया रिएक्शन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 13, 2025

फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया हाल ही में समय रैना के शो में पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने पेरेंट्स के सेक्स को लेकर जोक किया.

Source: Bollywoodlife.com

जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. अब लोग ना सिर्फ रणवीर को बैन करने की मांग कर रहे हैं बल्कि समय रैना के शो को बंद करने की मांग भी उठाई जा रही है.

Source: Bollywoodlife.com

बीते दिन इस पूरी कंट्रोवर्सी पर समय रैना ने रिएक्ट किया और बताया कि उन्होंने अपने सारे वीडियोज डिलीट कर दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं अब समय के इस कदम के बाद एक्टर अली गोनी उनके सपोर्ट में उतरे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अली गोनी ने लिखा, ' उन्होंने समय को लेटेंट के सभी एपिसोड हटाने के लिए मजबूर किया, यह बिल्कुल भी कूल नहीं है. उस 1 एपिसोड को हटा दिया जाना चाहिए था बस.'

Source: Bollywoodlife.com

अली ने कहा, 'समय ने इस शो को सफल बनाने के लिए कडी मेहनत की है, जहां कुछ दिन पहले तक उनकी तारीफ हो रही थी लेकिन अब सब उनके खिलाफ हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि रणवीर इलाहाबिदया के साथ शो में अपूर्वा मुखीजा, आशीष चंचलानी भी पहुंचे थे.

Source: Bollywoodlife.com

इस दौरान रणवीर ने एक कंटेस्टेंट्स से कहा था कि क्या आप जिंदगी भर अपने पेरेंट्स का सेक्स देखना पसंद करोगे?

Source: Bollywoodlife.com

या फिर एक बार उनके साथ जॉइन होकर, हमेशा के लिए यह बंद कर दोगे?

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सबका माथा गरम कर दे रही हैं JioCinema पर मौजूद ये वेब सीरीज, एंडिंग बड़ी खतरनाक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.