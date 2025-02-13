'उसे मजबूर किया गया...' समय रैना के सपोर्ट में उतरे अली गोनी, वीडियो डिलीट करने पर दिया रिएक्शन

जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. अब लोग ना सिर्फ रणवीर को बैन करने की मांग कर रहे हैं बल्कि समय रैना के शो को बंद करने की मांग भी उठाई जा रही है. Source: Bollywoodlife.com