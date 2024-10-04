51 साल बाद वायरल हुआ अमिताभ जया की शादी का कार्ड

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 04, 2024

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 51 साल पूरे हो गए हैं.

दोनों की शादी 3 जून 1973 को मुंबई में जया बच्चन के घर पर परिवार वालों के बीच हुई थी.

क्या अपने अमिताभ और जया की शादी का कार्ड देखा है?

दरअसल, टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16' में आमिर खान शिरकत करने वाले हैं.

आमिर खान के साथ उनके बेटे जुनैद खान भी इस शो का हिस्सा होंगे.

शो 'कौन बनेगा करोड़पति 16' का एक प्रोमो वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि आमिर खान अमिताभ से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें उनकी शादी की तारीख याद है?

इसके बाद आमिर खान अमिताभ से उनकी शादी का सबूत मांगते हैं.

आमिर खान अमिताभ बच्चन को उनकी ही वेडिंग कार्ड दिखाते हैं.

