KBC 16: हर एपिसोड की मोटी रकम वसूल रहे अमिताभ बच्चन, जानें फीस

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 16, 2024

अमिताभ बच्चन के फेमस शो 'कौन बनेगा करोड़पति 16' की शुरुआत हो चुकी है।

इस शो में हर साल कंटेस्टेंट्स अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'कौन बनेगा करोड़पति 16' के लिए अमिताभ बच्चन कितनी फीस ले रहे हैं।

सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 'केबीसी 16' के लिए अमिताभ बच्चन करोड़ों में रकम वसूल रहे हैं।

रिपोर्ट की मानें तो अमिताभ बच्चन 'केबीसी 16' के एक एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपये फीस ले रहे हैं।

बता दें कि अमिताभ बच्चन पिछले 16 सालों से सोनी टीवी के इस शो को होस्ट कर रहे हैं।

इस शो के पहले सीजन में एक्टर को एक एपिसोड के लिए 25 लाख रुपये फीस मिली थी।

जो अब बढ़कर 5 करोड़ रुपये प्रति एपिसोड हो गई है।

'केबीसी' में अमिताभ बच्चन ने अपने अंदाज से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है।

