कौन बनेगा करोड़पति 16 के लिए अमिताभ बच्चन ले रहे इतनी फीस
BollywoodLife
| Aug 16, 2024
रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ हर बार लाइमलाइट में रहता है।
अमिताभ बच्चन लंबे समय से क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ को होस्ट कर रहे हैं।
क्या आप जानते हैं कि अमिताभ केबीसी 16 के एक एपिसोड से कितना कमाते हैं?
अमिताभ बच्चन ने इस शो की शुरुआत में 25 लाख रूपए चार्ज किए थे।
वहीं चौथे सीजन के बाद से अमिताभ बच्चन शो के 50 लाख रूपए लेने लगे थे।
केबीसी सीजन 6 के बाद से अमिताभ को शो के लिए करोड़ो में पैसे मिलने लगा।
केबीसी शो के लिए अमिताभ बच्चन की फीस हर साल बढ़ती जा रही है।
केबीसी 16 के लिए भी अमिताभ बच्चन ने भारी भरकम बजट की मांग की है।
केबीसी 16 के एक एपिसोड के लिए अमिताभ बच्चन 5 करोड़ रुपये ले रहे हैं।
