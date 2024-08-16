कौन बनेगा करोड़पति 16 के लिए अमिताभ बच्चन ले रहे इतनी फीस

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 16, 2024

रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ हर बार लाइमलाइट में रहता है।

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन लंबे समय से क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ को होस्ट कर रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

क्या आप जानते हैं कि अमिताभ केबीसी 16 के एक एपिसोड से कितना कमाते हैं?

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन ने इस शो की शुरुआत में 25 लाख रूपए चार्ज किए थे।

Source: Bollywoodlife.com

वहीं चौथे सीजन के बाद से अमिताभ बच्चन शो के 50 लाख रूपए लेने लगे थे।

Source: Bollywoodlife.com

केबीसी सीजन 6 के बाद से अमिताभ को शो के लिए करोड़ो में पैसे मिलने लगा।

Source: Bollywoodlife.com

केबीसी शो के लिए अमिताभ बच्चन की फीस हर साल बढ़ती जा रही है।

Source: Bollywoodlife.com

केबीसी 16 के लिए भी अमिताभ बच्चन ने भारी भरकम बजट की मांग की है।

Source: Bollywoodlife.com

केबीसी 16 के एक एपिसोड के लिए अमिताभ बच्चन 5 करोड़ रुपये ले रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हॉटस्टार की इन मिस्ट्री फिल्मों की आखिर तक नहीं सुलझा पाएंगे गुत्थी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.