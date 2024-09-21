बचपन में अनिता हसनंदानी के साथ रिक्शावाला ने की थी गंदी हरकत
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 21, 2024
एक्ट्रेस अनिता हसनंदानी ने हाल ही में खुद के साथ बचपन में हुई ईव टिजिंग की घटना को याद किया।
अनिता ने बताया कि मैं उस समय 9 या 10 साल की रही होंगी।
मुझे याद है कि स्कूल से जब हम घर पैदल आते थे तो रास्ते में एक रिक्शावाला होता है।
जब हम आते थे तो रिक्शावाला अपनी पैंट उतारकर खड़ा रहता था।
उन्होंने कहा, 'वह अपने निचले हिस्से को अजीब तरह से छूता और गंदी नजरों से हमें घूरता।'
एक्ट्रेस ने बताया कि इन चीजों के कारण उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था।
लेकिन बावजूद इसके उन्हें फिर भी स्कूल जाने में डर लगता था कि कहीं वह पीछा ना कर रहा हो।
अनिता ने बताया कि वह गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थीं।
एक्ट्रेस ने कहा कि जब भी हम स्कूल के आस-पास कोई रिक्शा देखते थे तो डर जाते थे।
