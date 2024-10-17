लीड रोल के लिए तरसी ये हसीनाएं, मां-सास के किरदार लगे हाथ

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 17, 2024

श्रद्धा आर्य सिर्फ कुंडली भाग्य के लिए जानी जाती हैं. अब वह शो से दूर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

संगीता घोष के हाथ अब सिर्फ मां और दादी के रोल लग रहे हैं.

ऐश्वर्या राय को भी अब ढंग के रोल नहीं मिल रहे हैं.

श्वेता तिवारी को टीवी में सिर्फ मां के रोल मिल रहे हैं.

पारुल चौहान भी लीड रोल से अब मां के किरदार पर आ गई हैं.

रुबीना दिलैक ने खुद बताया था कि उन्हें बहन और भाभी के रोल ऑफर हो रहे हैं.

जूही परमार लीड रोल में होकर भी मां के किरदार में दिखती हैं.

अनीता हस्सनंदनी ने खुद बताया था कि उन्हें अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं.

