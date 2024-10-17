लीड रोल के लिए तरसी ये हसीनाएं, मां-सास के किरदार लगे हाथ
Kavita
| Oct 17, 2024
श्रद्धा आर्य सिर्फ कुंडली भाग्य के लिए जानी जाती हैं. अब वह शो से दूर हैं.
संगीता घोष के हाथ अब सिर्फ मां और दादी के रोल लग रहे हैं.
ऐश्वर्या राय को भी अब ढंग के रोल नहीं मिल रहे हैं.
श्वेता तिवारी को टीवी में सिर्फ मां के रोल मिल रहे हैं.
पारुल चौहान भी लीड रोल से अब मां के किरदार पर आ गई हैं.
रुबीना दिलैक ने खुद बताया था कि उन्हें बहन और भाभी के रोल ऑफर हो रहे हैं.
जूही परमार लीड रोल में होकर भी मां के किरदार में दिखती हैं.
अनीता हस्सनंदनी ने खुद बताया था कि उन्हें अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं.
