अनीता हसनंदानी समेत ये 5 एक्ट्रेस निभा चुकी हैं महाभारत में द्रौपदी का किरदार
Bollywood Staff
| Nov 14, 2024
नेशनल टेलीविजन पर कई बार बड़ी खूबसूरती से महाभारत को दिखाया गया है, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया है.
महाभारत में द्रौपदी का किरदार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इस किरदार को निभाना हर एक्ट्रेस की बस की बात नहीं है.
मगर टीवी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने द्रौपदी का किरदार निभाकर अपने समय के सीरियल महाभारत को सुपरहिट बना दिया था.
रामानंद सागर के सीरियल 'श्री कृष्णा' में एक्ट्रेस फाल्गुनी पारेख ने द्रौपदी का रोल किया था. लोगों ने उन्हें शो में बहुत पसंद किया था.
एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने 1989 में आए सीरियल 'महाभारत' में द्रौपदी का किरदार निभाया था. मगर उसके बाद वो टीवी छोड़कर राजनीति में चली गईं.
टीवी की फेमस एक्ट्रेस मृणाल कुलकर्णी ने भी शो 'द्रौपदी' में द्रौपदी का रोल किया था. हाल ही में वो एक वेब सीरीज में भी नजर आई थीं.
एकता कपूर के शो 'कहानी हमारे महाभारत की' में अनीता हसनंदानी ने द्रौपदी का किरदार निभाया था.
2013 में आया शो 'महाभारत' में पूजा शर्मा को द्रौपदी के रोल में ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. उनकी सुंदरता की चर्चा अब तक होती है.
