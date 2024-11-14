अनीता हसनंदानी समेत ये 5 एक्ट्रेस निभा चुकी हैं महाभारत में द्रौपदी का किरदार

टीवी की फेमस एक्ट्रेस मृणाल कुलकर्णी ने भी शो 'द्रौपदी' में द्रौपदी का रोल किया था. हाल ही में वो एक वेब सीरीज में भी नजर आई थीं. Source: Bollywoodlife.com