अनीता हसनंदानी समेत ये 5 एक्ट्रेस निभा चुकी हैं महाभारत में द्रौपदी का किरदार

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 14, 2024

नेशनल टेलीविजन पर कई बार बड़ी खूबसूरती से महाभारत को दिखाया गया है, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया है.

Source: Bollywoodlife.com

महाभारत में द्रौपदी का किरदार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इस किरदार को निभाना हर एक्ट्रेस की बस की बात नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

मगर टीवी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने द्रौपदी का किरदार निभाकर अपने समय के सीरियल महाभारत को सुपरहिट बना दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

रामानंद सागर के सीरियल 'श्री कृष्णा' में एक्ट्रेस फाल्गुनी पारेख ने द्रौपदी का रोल किया था. लोगों ने उन्हें शो में बहुत पसंद किया था.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने 1989 में आए सीरियल 'महाभारत' में द्रौपदी का किरदार निभाया था. मगर उसके बाद वो टीवी छोड़कर राजनीति में चली गईं.

Source: Bollywoodlife.com

टीवी की फेमस एक्ट्रेस मृणाल कुलकर्णी ने भी शो 'द्रौपदी' में द्रौपदी का रोल किया था. हाल ही में वो एक वेब सीरीज में भी नजर आई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

एकता कपूर के शो 'कहानी हमारे महाभारत की' में अनीता हसनंदानी ने द्रौपदी का किरदार निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

2013 में आया शो 'महाभारत' में पूजा शर्मा को द्रौपदी के रोल में ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. उनकी सुंदरता की चर्चा अब तक होती है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शादी के 6 महीने बाद ही इस एक्ट्रेस ने की थी बेबी प्लानिंग, मां बनने से पहले ही हुआ डाइवोर्स

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.