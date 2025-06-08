अंजलि अरोड़ा ने बारिश में लचकाई कमारिया, इस एक्टर ने दिया साथ
Shashikant Mishra
| Jun 08, 2025
'कच्चा बादाम' फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा इन दिनों अपने लेटेस्ट सॉन्ग को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.
अंजलि अरोड़ा कभी इस गाने का बीटीएस वीडियो शेयर करती हैं तो भी बीटीएस फोटोज दिखाती हैं.
अंजलि अरोड़ा ने अब अपने गाने 'धड़के ये दिल' की बीटीएस फोटोज शेयर कर ध्यान खींचा है.
अंजलि अरोड़ा अपने गाने के बीटीएस फोटोज में बारिश में कमर लचकाते हुए नजर आ रही हैं.
अंजलि अरोड़ा के साथ टीवी एक्टर पारस कलनावत उनका पूरा साथ देते नजर आ रहे हैं.
अंजलि अरोड़ा के साथ उनके गाने 'धड़के ये दिल' में पारस कलनावत दिखाई देने वाले हैं.
अंजलि अरोड़ा और पारस कलनावत का गाना 'धड़के ये दिल' लगातार सुर्खियों बना हुआ है.
फिलहाल, अंजलि अरोड़ा और पारस कलनावत की तस्वीरों को खूब पसंद किया जा रहा है.
