अंजलि अरोड़ा ने छोटी स्कर्ट पहन सर्दी में बढ़ाई गर्मी, देखें 'कच्चा बादाम' गर्ल का ग्लैमरस लुक
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 08, 2025
'कच्चा बादाम' गर्ल के नाम से मशहूर अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वह कंगना रनौत के रियलिटी शो 'लॉकअप' का हिस्सा भी रह चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब अंजलि अरोड़ा ने लेटेस्ट तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें एक्ट्रेस ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट टॉप पहनें दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
और इस धांसू टॉप के साथ एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की शॉर्ट स्कर्ट भी पहनी है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस आउटफिट में अंजलि अरोड़ा बला की खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ऑल ब्लैक लुक में अंजलि अरोड़ा अपना कर्वी फिगर भी जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अंजलि इस तस्वीर में व्हाइट कलर का ऑफ शॉल्डर आउटफिट पहनें दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस आउटफिट में वह अपने हुस्न और ग्लैमरस अदाओं से फैंस के दिलों को घायल कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन सीरीज-मूवीज में असली सीरियल किलर की कहानी देख डर से धड़केगा दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.