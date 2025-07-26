अंजली अरोड़ा ने शॉर्ट ड्रेस में दिखाया फिगर, फैंस भर रहे आहें

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 26, 2025

'कच्चा बादाम गर्ल' अजंली अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं.

अजंली अरोड़ा अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोज से लोगों का दिल जीतती रहती हैं.

अजंली अरोड़ा ने एक बार फिर शॉर्ट ड्रेस पहनकर अलग-अलग एंगल से पोज दिया है.

अजंली अरोड़ा ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.

एक्ट्रेस का अंदाज देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस आहें भरने पर मजबूर हो रहे हैं.

अजंली अरोड़ा की नई तस्वीरों को देखकर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

अजंली अरोड़ा हाल ही में राजू कलाकार के साथ म्यूजिक वीडियो 'दिल पे चलाई छूरियां' में नजर आई थीं.

