100 करोड़ के लग्जरी घर में रहता हैं टीवी का ये कपल

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 21, 2024

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन टीवी के पावर कपल में गिने जाते हैं।

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की नेटवर्थ काफी हाई है।

आइए आपको आज कपल के आलीशान घर की तस्वीरें दिखाते हैं।

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन का मुंबई में 100 करोड़ का आलीशान घर है।

अंकिता और विक्की का ये घर व्हाइट थीम पर बना हुआ है।

कपल ने लिविंग एरिया में फर्नीचर भी व्हाइट रखा है।

अंकिता और विक्की का बेडरूम भी काफी सुंदर है।

मुंबई वाले घर में कपल का पूजा रूम देखते ही बनता है।

अंकिता और विक्की के घर का इंटीरियर बहुत ही यूनिक है।

