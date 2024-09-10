अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन की नेट वर्थ
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 10, 2024
सीरियल पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे टीवी की सबसे अमीर हसीनाओं में से एक हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंकिता लोखंडे की नेटवर्थ 22 करोड़ रुपए है।
अंकिता लोखंडे एक टीवी सीरियल के लिए लगभग 2 लाख रुपए चार्ज करती हैं।
वहीं अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन भी कुछ कम नहीं हैं।
अंकिता लोखंडे ने साल 2021 में बिजनेस मैन विक्की जैन से शादी रचाई थी।
विक्की जैन एक मल्टीनेशनल कंपनी 'महावीर इंस्पायर ग्रुप' में मालिक हैं।
विक्की जैन पीआईटी कोल नाम की एक कोयला कंपनी के मालिक भी हैं।
बिजनेस मैन विक्की जैन की नेटवर्थ 130 करोड़ रूपए है।
विक्की जैन का मुंबई में खुद का 8 बीएचके का फ्लैट है, जहां वह अपनी पत्नी अंकिता लोखंडे के साथ रहते हैं।
