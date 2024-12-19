काम के लिए दर-दर भटक चुकी है ये TV क्वीन, Bigg Boss में आकर इज्जत की उड़वाईं धज्जियां

Kavita | Dec 19, 2024

अंकिता लोखंडे टीवी की क्वीन हैं.

वह हिट शो पवित्र रिश्ता से टीआरपी पर राज कर चुकी हैं.

इसके अलावा अंकिता कई रियलिटी शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं.

इसके बावजूद एक समय ऐसा आया था जब अंकिता के पास काम नहीं था.

अंकिता ने टीवी के बाद फिल्मों में एंट्री मारी थीं. वह फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में नजर आईं.

इस फिल्म का फायदा अंकिता के करियर को जरा भी नहीं मिला.

अंकिता ने खुद बताया कि फिल्म के बाद उनके पास कोई काम नहीं था.

इसके बाद अंकिता लोखंडे सीधा बिग बॉस में अपने पति संग नजर आईं.

हालांकि, इस शो में आकर अंकिता ने अपनी इमेज को काफी खराब कर लिया था.

लवह सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय तक ट्रोल होती रहीं.

