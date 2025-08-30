ग्रीन साड़ी में अंकिता लोखंडे का बेमिसाल अंदाज, सोशल मीडिया पर हुई तारीफों की बारिश
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 30, 2025
अंकिता लोखंडे की ग्रीन कलर की साड़ी में लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
इन फोटोज में उनका रॉयल अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.
माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां और हेयर बन उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
गोल्डन बॉर्डर की प्लेन साड़ी के साथ लाइट ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन बेमिसाल लग रहा है.
हेयरस्टाइल से लेकर मेकअप तक उनके इ, लुक की हर डिटेल ने उन्हें टाइमलेस ब्यूटी का टैग दिया है.
फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं, कोई कह रहा है, 'वो सचमुच समय से परे लग रही हैं, जैसे किसी कहानी की रानी हों.'
इन फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'उनकी शख्सियत को मां की दुआ और पूर्वजों की गूंज से जोड़ा गया है.
वर्कफ्रंट की बात करें, तो वे अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'आम्रपाली' के शूट में बिजी हैं.
वहीं थोड़े समय पहले तक वो अपने पति विक्की जैन के साथ 'लाफ्टर शेफ्स 2' में नजर आई थीं.
