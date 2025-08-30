ग्रीन साड़ी में अंकिता लोखंडे का बेमिसाल अंदाज, सोशल मीडिया पर हुई तारीफों की बारिश

Masummba Chaurasia | Aug 30, 2025

अंकिता लोखंडे की ग्रीन कलर की साड़ी में लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में उनका रॉयल अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां और हेयर बन उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

गोल्डन बॉर्डर की प्लेन साड़ी के साथ लाइट ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन बेमिसाल लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

हेयरस्टाइल से लेकर मेकअप तक उनके इ, लुक की हर डिटेल ने उन्हें टाइमलेस ब्यूटी का टैग दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं, कोई कह रहा है, 'वो सचमुच समय से परे लग रही हैं, जैसे किसी कहानी की रानी हों.'

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'उनकी शख्सियत को मां की दुआ और पूर्वजों की गूंज से जोड़ा गया है.

Source: Bollywoodlife.com

वर्कफ्रंट की बात करें, तो वे अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'आम्रपाली' के शूट में बिजी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं थोड़े समय पहले तक वो अपने पति विक्की जैन के साथ 'लाफ्टर शेफ्स 2' में नजर आई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

