'बिग बॉस 17' की यादें ताजा होते ही हुआ अंकिता लोखंडे का मूड खराब?

ऐसे में अंकिता लोखंडे के फैंस काफी परेशान हो गए हैं. फैंस अंकिता लोखंडे से पूछ रहे हैं कि क्या उनके पुराने दोस्तों की वजह से उनका मूड खराब हुआ है. Source: Instagram