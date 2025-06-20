'बिग बॉस 17' की यादें ताजा होते ही हुआ अंकिता लोखंडे का मूड खराब?
Shivani Duksh
Jun 20, 2025
हाल ही में टीवी अदाकारा अंकिता लोखंडे बिग बॉस की रीयूनियन पार्टी में पहुंची थीं. इस पार्टी में अंकिता लोखंडे ने खूब रंग जमाया.
अंकिता लोखंडे ने ईशा मलवीय और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर खानजादी का बर्थडे बैश सेलिब्रेट किया.
खानजादी के बर्थडे से वापस आते ही अंकिता लोखंडे ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनको देखकर फैंस कंफ्यूज हो गए हैं.
इन तस्वीरों में अंकिता लोखंडे काफी उदास लग रही हैं. लगता है कि अंकिता लोखंडे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है.
ऐसे में अंकिता लोखंडे के फैंस काफी परेशान हो गए हैं. फैंस अंकिता लोखंडे से पूछ रहे हैं कि क्या उनके पुराने दोस्तों की वजह से उनका मूड खराब हुआ है.
अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं. अंकिता लोखंडे ने तो बस ऐसे ही ये तस्वीरें क्लिक कर डाली हैं.
अंकिता लोखंडे तो बल्कि अपनी एक सहेली के साथ मस्ती करती दिखीं. इस दौरान अंकिता लोखंडे बहुत क्यूट आउटफिट में नजर आईं.
फैंस अंकिता लोखंडे के इस लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि अंकिता लोखंडे हर लुक में परफेक्ट लगती हैं.
