'बिग बॉस 17' की यादें ताजा होते ही हुआ अंकिता लोखंडे का मूड खराब?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jun 20, 2025

हाल ही में टीवी अदाकारा अंकिता लोखंडे बिग बॉस की रीयूनियन पार्टी में पहुंची थीं. इस पार्टी में अंकिता लोखंडे ने खूब रंग जमाया.

Source: Instagram

अंकिता लोखंडे ने ईशा मलवीय और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर खानजादी का बर्थडे बैश सेलिब्रेट किया.

Source: Instagram

खानजादी के बर्थडे से वापस आते ही अंकिता लोखंडे ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनको देखकर फैंस कंफ्यूज हो गए हैं.

Source: Instagram

इन तस्वीरों में अंकिता लोखंडे काफी उदास लग रही हैं. लगता है कि अंकिता लोखंडे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है.

Source: Instagram

ऐसे में अंकिता लोखंडे के फैंस काफी परेशान हो गए हैं. फैंस अंकिता लोखंडे से पूछ रहे हैं कि क्या उनके पुराने दोस्तों की वजह से उनका मूड खराब हुआ है.

Source: Instagram

अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं. अंकिता लोखंडे ने तो बस ऐसे ही ये तस्वीरें क्लिक कर डाली हैं.

Source: Instagram

अंकिता लोखंडे तो बल्कि अपनी एक सहेली के साथ मस्ती करती दिखीं. इस दौरान अंकिता लोखंडे बहुत क्यूट आउटफिट में नजर आईं.

Source: Instagram

फैंस अंकिता लोखंडे के इस लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि अंकिता लोखंडे हर लुक में परफेक्ट लगती हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: ABCD फेम Lauren Gottlieb ने गुपचुप रचाई शादी, रोमांटिक पिक्स पोस्ट कर बोलीं- 'हम रोए और...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.