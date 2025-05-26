अंकिता लोखंडे का ग्लैम लुक और मां वंदना का डांस देख फैंस हुए हैरान, बोले- 'दामाद के सामने ये...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| May 25, 2025
टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे इन दिनों अपने परिवार संग मालदीव में वेकेशन मना रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ट्रिप में उनके साथ हैं, पति विक्की जैन, मां वंदना लोखंडे और भाई अर्पण हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर अंकिता लगातार वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिनमें उनका फैमिली बॉन्ड और मस्ती साफ नजर आ रही है, और तस्वीरों की तो बात ही अगल है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेटेस्ट पोस्ट में अंकिता की मां वंदना व्हाइट ड्रेस में बेहद स्टाइलिश और एनर्जेटिक नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने समंदर किनारे डांस करते हुए सबका दिल जीत लिया, खास बात ये रही कि उनके दामाद विक्की जैन भी उन्हें बेहद प्यार से निहारते दिखाई दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस को मां-बेटी की ये जोड़ी और उनका स्टाइलिश अंदाज खूब भा रहा है. अंकिता ने इस ट्रिप में बेहद ग्लैमरस लुक्स दिखाए.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन सोशल मीडिया पर तो उनकी मां छा गईं. व्हाइट आउटफिट में वंदना लोखंडे ने लोगों को हैरान कर दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि "मम्मी ने तो बेटी को भी पीछे छोड़ दिया!" वहीं कुछ यूजर्स ने हार्ट और फायर वाले इमोजी शेयर किए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Tripti Dimri Photoshoot: तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस अवतार, प्रभास संग 'स्पिरिट' में मचाएंगी धमाल! दीपिका को किया रिप्लेस
अगली वेब स्टोरी देखें.