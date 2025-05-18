समंदर किनारे अंकिता लोखंडे ने गिराई हुस्न की बिजलियां, बदन पर रेत लपेटकर दिया...
Shivani Duksh
| May 18, 2025
अंकिता लोखंडे टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि शादी के बाद भी अपने प्रोफेशन पर पूरा ध्यान दे रही हैं.
अंकिता लोखंडे समय समय पर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती ही रहती हैं.
हाल ही में अंकिता लोखंडे ने अपना एक शानदार फोटोशूट करवाया है जिसकी तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ साझा की हैं.
इन तस्वीरों में अंकिता लोखंडे बला की खूबसूरत लग रही हैं. ये ब्लैक आउटफिट अंकिता लोखंडे पर कमाल लग रहा है.
मौका मिलते ही अंकिता लोखंडे ने समंदर किनारे जमकर पोज दिए. अंकिता लोखंडे के एयररिग्स लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं.
अंकिता लोखंडे ने अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए अपने बदन पर रेत लपेट ली है.
अंकिता लोखंडे का ये अंदाज देखकर तो फैंस की सांसें ही जैसे रुक गई हैं. लोग अंकिता लोखंडे की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं.
अंकिता लोखंडे ने साबित कर दिया है कि वो 40 की होकर भी ग्लैमर के मामले में किसी से कम नहीं हैं.
