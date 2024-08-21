संतान की मन्नत कर रही हैं टीवी की ये 6 हसीनाएं

Aug 21, 2024

टीवी एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं।

टीवी की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी शादी के कई साल बाद भी उनके बच्चे नहीं हैं।

आइए आज हम आपको 6 ऐसी टीवी हसीनाओं के नाम बताते हैं जिनकी शादी के कई साल बाद भी बच्चे नहीं हैं।

साल 2021 में ऐश्वर्या शर्मा ने नील भट्ट से शादी की थी लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं है।

टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने खुद बताया था की वह मां बनना चाहती हैं।

पंड्या स्टोर एक्ट्रेस शाइनी दोशी भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

शादी के 2 साल बाद भी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना मां नहीं बन पाई हैं।

शादी को 8 साल बाद भी एक्ट्रेस सनाया ईरानी ने अभी तक बेबी प्लानिंग शुरू नहीं की है।

इस लिस्ट में मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय का भी नाम शुमार है।

