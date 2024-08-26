इन टीवी एक्टर्स ने बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स को मारी है लात

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 26, 2024

टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' रिजेक्ट कर दी थी।

दीपिका कक्कड़ को भी कई फिल्मों के ऑफर मिले हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है।

दृष्टि धामी ने अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम रिटर्न्स' को ठुकराया था।

इस लिस्ट में टीवी एक्ट्रेस अदा खान भी शामिल है।

शाहीर शेख ने भी कई फिल्मों के ऑफर को लात मारी है।

करण टैकर ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' फिल्म के ऑफर को ठुकराया था।

जय सोनी ने भी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था।

मोहित रैना ने फिल्म 'क्रिएचर 3डी' का ऑफर ठुकरा दिया था।

टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

