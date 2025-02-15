Ankita Lokhande ने मोनोकिनी में दिखाईं बोल्ड अदाएं, लोग बोले- 'सास-ससुर...'
Shashikant Mishra
| Feb 15, 2025
एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे इन दिनों शो 'लाफ्टर शेफ सीजन 2' में नजर आ रही हैं. उनके साथ उनके पति विक्की जैन भी शो में हैं.
टीवी से लेकर बॉलीवुड तक काम करने वाली अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
अंकिता लोखंडे ने हाल ही में मोनोकिनी पहनकर फोटोशूट करवाया है. उन्होंने इसकी झलक अपने फैंस को दिखाई है.
अंकिता लोखंडे ने बीच किनारे एक से बढ़कर एक बोल्ड पोज दिए हैं. इस दौरान उन्होंने अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.
अंकिता लोखंडे की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन पर फैंस जमकर प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
अंकिता लोखंडे की नई तस्वीरों को लेकर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है. एक यूजर लिखा है, 'सास-ससुर आंखें बंद कर लो.'
अंकिता लोखंडे के लेकर एक यूजर ने लिखा है, 'सासू मां डाटेंगी.' एक यूजर ने लिखा है, 'ढंग से कपड़े भी पहनने नहीं आते हैं.'
