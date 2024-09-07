अंकिता लोखंडे के घर विराजे गणपति बप्पा, भक्ति में डूबी दिखीं एक्ट्रेस

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 07, 2024

गणेश चतुर्थी की धूम अंकिता लोखंडे के घर में भी देखने को मिली।

Source: Bollywoodlife.com

अंकिता ने अपने घर में गणपति बप्पा विराजमान किए।

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में अंकिता गणपति बप्पा की आरती उतारती नजर आ रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में विक्की जैन गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

गणेश चतुर्थी के मौके पर अंकिता और विक्की बहुत खुश नजर आए।

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में अंकिता गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आती दिख रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फोटो में अंकिता गणेश जी का टीका कर रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में अंकिता गणएश जी को माला पहनाती नजर आ रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सच्ची घटना पर बनी इन वेब सीरीज को देख खौफ में आ गए थे लोग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.