अंकिता लोखंडे के घर विराजे गणपति बप्पा, भक्ति में डूबी दिखीं एक्ट्रेस
Pratibha Gaur
| Sep 07, 2024
गणेश चतुर्थी की धूम अंकिता लोखंडे के घर में भी देखने को मिली।
अंकिता ने अपने घर में गणपति बप्पा विराजमान किए।
इस तस्वीर में अंकिता गणपति बप्पा की आरती उतारती नजर आ रही हैं।
इस फोटो में विक्की जैन गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं।
गणेश चतुर्थी के मौके पर अंकिता और विक्की बहुत खुश नजर आए।
इस तस्वीर में अंकिता गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आती दिख रही हैं।
फोटो में अंकिता गणेश जी का टीका कर रही हैं।
इस तस्वीर में अंकिता गणएश जी को माला पहनाती नजर आ रही हैं।
