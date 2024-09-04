अनुपमा और उसकी बेटी के हाथ में आया कटोरा, भीख मांगने को हुई मजबूर

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

सोशल मीडिया पर अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली की एक वीडियो वायरल हो रही है।

Source: Instagram

इस वीडियो में अनुपमा आद्या के साथ मस्ती करती नजर आ रही है।

Source: Instagram

वायरल हो रहे वीडियो में आद्या और अनुपमा भीख मांगती दिख रही हैं।

Source: Instagram

अनुपमा और आद्या का ये हाल देखकर फैंस भी चौंक गए हैं।

Source: Instagram

लोग कह रहे हैं कि वनराज जाने से पहले अनुपमा को कंगाल कर गया।

Source: Instagram

अनुपमा और आद्या को पहली बार इस तरह से हंगामा मचाते हुए देखा गया है।

Source: Instagram

आपको बता दें कि हाल ही में अनुपमा ने मौत को मात दी है।

Source: Instagram

अनुपमा और आद्या दोनों तस्वीरों में दुपट्टा पहने नजर आ रही हैं।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: सपना चौधरी के पति को लोग बुलाते हैं हरियाणा का हीरो

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.