अनुपमा और उसकी बेटी के हाथ में आया कटोरा, भीख मांगने को हुई मजबूर
Shivani Duksh
| Sep 04, 2024
सोशल मीडिया पर अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली की एक वीडियो वायरल हो रही है।
इस वीडियो में अनुपमा आद्या के साथ मस्ती करती नजर आ रही है।
वायरल हो रहे वीडियो में आद्या और अनुपमा भीख मांगती दिख रही हैं।
अनुपमा और आद्या का ये हाल देखकर फैंस भी चौंक गए हैं।
लोग कह रहे हैं कि वनराज जाने से पहले अनुपमा को कंगाल कर गया।
अनुपमा और आद्या को पहली बार इस तरह से हंगामा मचाते हुए देखा गया है।
आपको बता दें कि हाल ही में अनुपमा ने मौत को मात दी है।
अनुपमा और आद्या दोनों तस्वीरों में दुपट्टा पहने नजर आ रही हैं।
