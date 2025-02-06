'वो मुझे गाली दे रहे थे'... जब अनुपमा की इस हसीना के साथ गुंडों ने किया..., कांप गई थी...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 06, 2025

कई बार ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी होने के बाद भी लोग मुसीबत में फंस जाते हैं. कुछ ऐसा अनुपमा की एक हसीना के साथ भी हो चुका है. टीवी की अनुपमा रुपाली गांगुली एक बार कार एक्सीडेंट के बाद बुरी तरह फंस गई थीं.

Source: Instagram

ट्विटर पर रुपाली गांगुली ने इस बात की जानकारी दी थी. रुपाली गांगुली ने बताया था कि वो एक दिन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए कार से जा रही थीं. इसी बीच उनके बेटे ने फोन लेने की कोशिश की.

Source: Instagram

बेटे की इस हरकत की वजह से रुपाली गांगुली का बैलेंस बिगड़ गया. रुपाली गांगुली की कार एक बाइक से जा टकराई. हालांकि कार को एक खरोंच भी नहीं आई थी. गलती मानने के बाद रुपाली गांगुली आगे निकल आईं.

Source: Instagram

इस दौरान रुपाली गांगुली ने महसूस किया कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं. ये लोग सिग्नल पर आकर हमला करने लगे. इन लोगों ने कार का शीशा तोड़ डाला. कार का शीशा टूटते ही रुपाली गांगुली घबरा गईं.

Source: Instagram

रुपाली गांगुली के हाथ से खून निकलने लगा. कार रूकते ही इन लोगों ने रुपाली गांगुली को गालियां देनी शुरू कर दीं. रुपाली गांगुली का ये हाल देखकर उनका बेटा डर के मारे कांपने लग गया.

Source: Instagram

इन लोगों ने बीच सड़क पर रुपाली गांगुली के साथ खूब बद्तमीजी की. जैसे तैसे रुपाली गांगुली इस जगह से निकल आईं. बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद रुपाली गांगुली ने इन लोगों की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

Source: Instagram

इतना ही नहीं रुपाली गांगुली ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को भी इस घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन लोगों को पकड़ लिया.

Source: Instagram

जल्द ही इन गुंडों को पता चल गया कि रुपाली गांगुली एक सेलिब्रिटी है. ऐसे में इन लोगों ने रुपाली गांगुली से माफी मांगकर अपनी जान बचाई थी.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: पति संग रोती हुई टीवी एक्ट्रेस ने शेयर की फोटो, कैप्शन में लिखा-'प्रेमिका से पत्नी बनना...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.