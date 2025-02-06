'वो मुझे गाली दे रहे थे'... जब अनुपमा की इस हसीना के साथ गुंडों ने किया..., कांप गई थी...
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Feb 06, 2025
कई बार ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी होने के बाद भी लोग मुसीबत में फंस जाते हैं. कुछ ऐसा अनुपमा की एक हसीना के साथ भी हो चुका है. टीवी की अनुपमा रुपाली गांगुली एक बार कार एक्सीडेंट के बाद बुरी तरह फंस गई थीं.
Source:
Instagram
ट्विटर पर रुपाली गांगुली ने इस बात की जानकारी दी थी. रुपाली गांगुली ने बताया था कि वो एक दिन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए कार से जा रही थीं. इसी बीच उनके बेटे ने फोन लेने की कोशिश की.
Source:
Instagram
बेटे की इस हरकत की वजह से रुपाली गांगुली का बैलेंस बिगड़ गया. रुपाली गांगुली की कार एक बाइक से जा टकराई. हालांकि कार को एक खरोंच भी नहीं आई थी. गलती मानने के बाद रुपाली गांगुली आगे निकल आईं.
Source:
Instagram
इस दौरान रुपाली गांगुली ने महसूस किया कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं. ये लोग सिग्नल पर आकर हमला करने लगे. इन लोगों ने कार का शीशा तोड़ डाला. कार का शीशा टूटते ही रुपाली गांगुली घबरा गईं.
Source:
Instagram
रुपाली गांगुली के हाथ से खून निकलने लगा. कार रूकते ही इन लोगों ने रुपाली गांगुली को गालियां देनी शुरू कर दीं. रुपाली गांगुली का ये हाल देखकर उनका बेटा डर के मारे कांपने लग गया.
Source:
Instagram
इन लोगों ने बीच सड़क पर रुपाली गांगुली के साथ खूब बद्तमीजी की. जैसे तैसे रुपाली गांगुली इस जगह से निकल आईं. बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद रुपाली गांगुली ने इन लोगों की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.
Source:
Instagram
इतना ही नहीं रुपाली गांगुली ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को भी इस घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन लोगों को पकड़ लिया.
Source:
Instagram
जल्द ही इन गुंडों को पता चल गया कि रुपाली गांगुली एक सेलिब्रिटी है. ऐसे में इन लोगों ने रुपाली गांगुली से माफी मांगकर अपनी जान बचाई थी.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: पति संग रोती हुई टीवी एक्ट्रेस ने शेयर की फोटो, कैप्शन में लिखा-'प्रेमिका से पत्नी बनना...'