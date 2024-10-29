दिवाली पर अनुपमा की जिंदगी में आएंगे ये 7 नए भूचाल

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 29, 2024

टीवी सीरियल अनुपमा में दिवाली के मौके पर ढेर सारे ट्विस्ट आने वाले हैं

Source: Bollywoodlife.com

सीरियल में अनुपमा को अनुज का लेटर मिला है.

Source: Bollywoodlife.com

इस लेटर में लिखा होगा कि अनुज जल्द ही आ रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

यानी शो में अब जल्द ही अनुज की वापसी होगी.

Source: Bollywoodlife.com

इसके अलावा, अनुपमा को प्रेम का साथ कुकिंग में भी मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

अनुपमा अपनी अनु की रसोई की जिम्मेदारी प्रेम को दे सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, तोषू को ये फैसला जरा भी पसंद नहीं आएगा.

Source: Bollywoodlife.com

तोषू, अनुपमा और प्रेम के खिलाफ चालबाजी पर उतर आएगा.

Source: Bollywoodlife.com

शो में दिखाया जाएगा कि परी और माही घर के लॉकर से पैसे चुराएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, पैसे चोरी का आरोप आध्या पर लग जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: साउथ की ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्में हॉलीवुड का उतार देंगी क्रेज, हिंदी डब्ड का लें मजा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.