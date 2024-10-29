दिवाली पर अनुपमा की जिंदगी में आएंगे ये 7 नए भूचाल
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 29, 2024
टीवी सीरियल अनुपमा में दिवाली के मौके पर ढेर सारे ट्विस्ट आने वाले हैं
सीरियल में अनुपमा को अनुज का लेटर मिला है.
इस लेटर में लिखा होगा कि अनुज जल्द ही आ रहा है.
यानी शो में अब जल्द ही अनुज की वापसी होगी.
इसके अलावा, अनुपमा को प्रेम का साथ कुकिंग में भी मिलेगा.
अनुपमा अपनी अनु की रसोई की जिम्मेदारी प्रेम को दे सकती है.
हालांकि, तोषू को ये फैसला जरा भी पसंद नहीं आएगा.
तोषू, अनुपमा और प्रेम के खिलाफ चालबाजी पर उतर आएगा.
शो में दिखाया जाएगा कि परी और माही घर के लॉकर से पैसे चुराएंगे.
हालांकि, पैसे चोरी का आरोप आध्या पर लग जाएगा.
