कुछ इस तरह फना होगी अनुज अनुपमा की लव स्टोरी, आएंगे 7 धमाकेदार ट्विस्ट
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 11, 2024
टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा एक नई शुरुआत करने वाली है.
अनुज की मौत के बाद अनुपमा अपनी नई जनरेशन को संभालने वाली है.
कहानी में जल्द ही आद्या और प्रेम की लव स्टोरी शुरू होगी.
डिंपल, किंजल और पाखी के बच्चे अनुपमा की जान बन जाएंगे.
लीप के बीद अनुज की दोबारा धमाकेदार एंट्री होने वाली है.
अनु की रसोई के नाम से अनुपमा अपना बिजनेस चलाने वाली है.
अनुपमा की जिंदगी में एक और बिजनेस पार्टनर की एंट्री होगी.
परी इशिता बनकर अनुपमा की जिंदगी में वापसी करेगी.
