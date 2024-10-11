कुछ इस तरह फना होगी अनुज अनुपमा की लव स्टोरी, आएंगे 7 धमाकेदार ट्विस्ट

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 11, 2024

टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा एक नई शुरुआत करने वाली है.

Source: Instagram

अनुज की मौत के बाद अनुपमा अपनी नई जनरेशन को संभालने वाली है.

कहानी में जल्द ही आद्या और प्रेम की लव स्टोरी शुरू होगी.

डिंपल, किंजल और पाखी के बच्चे अनुपमा की जान बन जाएंगे.

लीप के बीद अनुज की दोबारा धमाकेदार एंट्री होने वाली है.

अनु की रसोई के नाम से अनुपमा अपना बिजनेस चलाने वाली है.

अनुपमा की जिंदगी में एक और बिजनेस पार्टनर की एंट्री होगी.

परी इशिता बनकर अनुपमा की जिंदगी में वापसी करेगी.

