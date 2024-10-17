अनुज-अनुपमा के सिंड्रेला मूमेंट को आध्या-प्रेम ने किया रिक्रिएट, फैंस के बीच मचा हंगामा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 17, 2024

सीरियल अनुपमा की एक फोटो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है.

इस तस्वीर में प्रेम अनुज की तरह आध्या को जूतियां पहना रहा है.

पहली मुलाकात के दौरान अनुज ने भी अनुपमा को ऐसे ही सेंडेल पहनाए थे.

इस सीन के साथ ही आद्या और प्रेम की प्यार भरी मुलाकात होगी.

इस सीन को देखकर अनुज और अनुपमा के फैंस खुशी के मारे नाचने लग गए हैं.

सोशल मीडिया पर आध्या और प्रेम की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

लोगों को लग रहा है कि आध्या और प्रेम की लव स्टोरी भी अनुज अनुपमा जैसी होगी.

जल्द ही आध्या और प्रेम की लव स्टोरी फैंस का मनोरंजन करने वाली है.

