अनुज-अनुपमा के सिंड्रेला मूमेंट को आध्या-प्रेम ने किया रिक्रिएट, फैंस के बीच मचा हंगामा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 17, 2024
सीरियल अनुपमा की एक फोटो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है.
Source:
Instagram
इस तस्वीर में प्रेम अनुज की तरह आध्या को जूतियां पहना रहा है.
Source:
Instagram
पहली मुलाकात के दौरान अनुज ने भी अनुपमा को ऐसे ही सेंडेल पहनाए थे.
Source:
Instagram
इस सीन के साथ ही आद्या और प्रेम की प्यार भरी मुलाकात होगी.
Source:
Instagram
इस सीन को देखकर अनुज और अनुपमा के फैंस खुशी के मारे नाचने लग गए हैं.
Source:
Instagram
सोशल मीडिया पर आध्या और प्रेम की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
Source:
Instagram
लोगों को लग रहा है कि आध्या और प्रेम की लव स्टोरी भी अनुज अनुपमा जैसी होगी.
Source:
Instagram
जल्द ही आध्या और प्रेम की लव स्टोरी फैंस का मनोरंजन करने वाली है.
Source:
Instagram
