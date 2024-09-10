अनुपमा के सेट पर खूब रोईं बिगड़ैल तोषू की 'असली मां'

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 10, 2024

टीवी सीरियल अनुपमा के सेट पर गणपति बप्पा का स्वागत किया गया।

Source: Bollywoodlife.com

इस मौके की कुछ फोटोज शो में तोषू बने गौरव शर्मा ने शेयर की हैं, जिसमें उनके असली मां पापा भी दिखे।

Source: Bollywoodlife.com

गौरव के मां-पापा ने सेट पर सबसे पहले रूपाली गांगुली संग फोटो क्लिक करवाई।

Source: Bollywoodlife.com

गौरव की मम्मी शो की मीनू संग भी पोज देती हुई नजर आईं।

Source: Bollywoodlife.com

सीरियल के सेट पर हुई आरती में गौरव शर्मा की मां रोने लगी।

Source: Bollywoodlife.com

गौरव के एक वीडियो में उनकी मां सेट पर रोते हुए दिखी हैं।

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि गौरव शर्मा ने कुछ महीने पहले ही शो में एंट्री मारी थी।

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर सेट से ढेर सारी फनी वीडियो और फोटोज शेयर करती रहती हैं

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'नागिन 7' के लिए फाइनल हुईं ईशा मालवीय?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.