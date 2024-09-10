अनुपमा के सेट पर खूब रोईं बिगड़ैल तोषू की 'असली मां'
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 10, 2024
टीवी सीरियल अनुपमा के सेट पर गणपति बप्पा का स्वागत किया गया।
Source:
Bollywoodlife.com
इस मौके की कुछ फोटोज शो में तोषू बने गौरव शर्मा ने शेयर की हैं, जिसमें उनके असली मां पापा भी दिखे।
Source:
Bollywoodlife.com
गौरव के मां-पापा ने सेट पर सबसे पहले रूपाली गांगुली संग फोटो क्लिक करवाई।
Source:
Bollywoodlife.com
गौरव की मम्मी शो की मीनू संग भी पोज देती हुई नजर आईं।
Source:
Bollywoodlife.com
सीरियल के सेट पर हुई आरती में गौरव शर्मा की मां रोने लगी।
Source:
Bollywoodlife.com
गौरव के एक वीडियो में उनकी मां सेट पर रोते हुए दिखी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि गौरव शर्मा ने कुछ महीने पहले ही शो में एंट्री मारी थी।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर सेट से ढेर सारी फनी वीडियो और फोटोज शेयर करती रहती हैं
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'नागिन 7' के लिए फाइनल हुईं ईशा मालवीय?
अगली वेब स्टोरी देखें.