Anupama के बाद महाकुंभ पहुंची 'राही', ऑफ व्हाइट साड़ी पहन....
Kavita
| Feb 19, 2025
टीवी सीरियल अनुपमा में राही के किरदार में अद्रिजा रॉय को काफी पसंद किया जा रहा है.
हाल ही में अद्रिजा रॉय ने कुछ फोटोज शेयर कीं, जिसमें वह महाकुंभ के संगम में डुबकी लगाती दिख रही हैं.
इस फोटो में देखा जा सकता है कि अद्रिजा रॉय हाथ जोड़े मां गंगा का आशीर्वाद ले रही हैं.
अद्रिजा ने डुबकी लगाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है, जो फैंस को काफी पसंद आया.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो अद्रिजा ने पीले रंग की साड़ी के साथ ब्राउन कलर का ब्लाउज पैयर किया है.
एक्ट्रेस महाकुंभ में अपने परिवार के साथ पहुंचीं.
सोशल मीडिया पर अद्रिजा रॉय की फोटोज ने तहलका मचा दिया है. फैंस एक्ट्रेस की फोटोज पर प्यार लुटा रहे हैं.
बता दें कि टीवी सीरियल में अनुपमा में अद्रिजा राही बन प्रेम संग जमकर रोमांस करती हैं.
Thanks For Reading!
