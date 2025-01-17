शादियों के सीजन के लिए बेस्ट है अनुपमा एक्ट्रेस निधि शाह का ये लुक

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Jan 17, 2025

निधि शाह ने टीवी शो अनुपमा के जरिए खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है।

Source: Bollywoodlife.com

कुछ समय पहले ही निधि शाह ने अनुपमा को अलविदा कहा था।

Source: Bollywoodlife.com

इन दिनों निधि शाह खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच एक्ट्रेस खूब फोटोशूट भी करवाती रहती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में निधि शाह ने एथनिल लुक में एक खूबसूरत फोटोशूट करवाया है।

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटोशूट में निधि शाह की खूबसूरती देखते ही बन रही है।

Source: Bollywoodlife.com

किसी भी फंक्शन के लिए निधि शाह का ये लुक शानदार है।

Source: Bollywoodlife.com

शादियों के सीजन में भी निधि शाह के इस खूबसूरत लुक को कॉपी किया जा सकता है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ये हैं 'बिग बॉस 18' के टॉप मूमेंट्स जिसे देखकर चकराया फैंस का दिल, आपने देखा क्या?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.