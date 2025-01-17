शादियों के सीजन के लिए बेस्ट है अनुपमा एक्ट्रेस निधि शाह का ये लुक
Garima Singh
| Jan 17, 2025
निधि शाह ने टीवी शो अनुपमा के जरिए खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है।
कुछ समय पहले ही निधि शाह ने अनुपमा को अलविदा कहा था।
इन दिनों निधि शाह खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आती हैं।
इसी बीच एक्ट्रेस खूब फोटोशूट भी करवाती रहती हैं।
हाल ही में निधि शाह ने एथनिल लुक में एक खूबसूरत फोटोशूट करवाया है।
इस फोटोशूट में निधि शाह की खूबसूरती देखते ही बन रही है।
किसी भी फंक्शन के लिए निधि शाह का ये लुक शानदार है।
शादियों के सीजन में भी निधि शाह के इस खूबसूरत लुक को कॉपी किया जा सकता है।
