अनुपमा की डिंपी ने शेयर कर दीं इतनी बोल्ड फोटोज, रात को बार बार देखने का करेगा मन
Kavita
| Apr 02, 2025
टीवी सीरियल अनुपमा को निशी सक्सेना छोड़ चुकी हैं, लेकिन आज भी फैंस उन्हें डिंपी कहते हैं.
अनुपमा छोड़ने के बाद से ही निशी अपने बोल्ड अंदाज के लिए चर्चा बटोर रही हैं.
वह लगातार अपनी कुछ हॉट और ग्लैमरस फोटोज शेयर कर इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं.
निशी की लेटेस्ट फोटोज वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती दिख रही हैं.
ये फोटोज किसी गेमिंग जोन की है, जिसमें निशी ने अपना ग्लैमरस अवतार दिखाया है.
इन फोटोज में एक्ट्रेस ने मिनी स्कर्ट और बैकलेस टॉप पहना है, जो पीछे से डोरियों से अटका है.
एक्ट्रेस ने इन फोटोज में अलग अलग अंदाज में पोज देकर अपना क्यूट साइड दिखाया है.
इससे पहले एक्ट्रेस ने साटिन ड्रेस में अपना कातिलाना अवतार फैंस को दिखाकर आग लगा दी थी.
ये फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हुईं.
