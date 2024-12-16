अनुज के जाते ही फिर से दुल्हन बनी 'अनुपमा', तीसरी बार शादी करने की है प्लानिंग?
Kavita
| Dec 16, 2024
टीवी सीरियल अनुपमा में रुपाली गांगुली का लुक काफी ज्यादा सिंपल है.
लेकिन असल जिंदगी में रुपाली काफी स्टालिश हैं और आए दिन स्टाइलिश फोटोशूट करवाती रहती हैं.
रुपाली गांगुली ने हाल ही में दुल्हन लुक में कुछ फोटोज शेयर की हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस दुल्हन की तरह सुंदर लग रही हैं.
डार्क ब्राउन कलर के लहंगे में रुपाली की खूबसूरती पर फैंस की निगाहें अटक गई हैं.
इन फोटोज को देखकर फैंस रुपाली गांगुली की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
इतना ही नहीं, कई फैंस ने रुपाली की इन फोटोज को अनुपमा सीरियल के कनेक्ट कर दिया है.
फैंस अब पूछ रहे हैं कि क्या रुपाली शो में तीसरी शादी करने वाली हैं.
फैंस के इस सवाल ने अब सीरियल में आने वाले ट्विस्ट पर सबकी निगाहें अटका दिया है.
