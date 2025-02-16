Mahakumbh: रुपाली गांगुली ने संगम में लगाई डुबकी, बोलीं- 'ठंड बहुत थी लेकिन...'
Shashikant Mishra
| Feb 16, 2025
टीवी एक्ट्रेस और 'अनुपमा' फेम रुपाली गांगुली एक बार फिर महाकुंभ पहुंची हैं. उन्होंने इस झलक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखाई है.
रुपाली गांगुली ने प्रयागराज जाकर संगम में डुबकी लगाई है. उन्होंने अपने तमाम चाहने वाले फैंस के लिए तस्वीरें शेयर की हैं.
रुपाली गांगुली ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा है, 'माघ पुर्णिमा ब्रह्मा मुहूर्त में फिर से गंगा मैया में सभी परिवारजन और दोस्तों के नाम की डुबकी लगाई.'
रुपाली गांगुली ने आगे लिखा, 'ठंड अति थी लेकिन भक्ति और धर्म के विश्वास की ज्योत मन में जल रही थी और सदैव प्रज्वलित रहेगी.'
रुपाली गांगुली के साथ उनके पति और उनका बेटा नजर आया. एक्ट्रेस अपनी फैमिली के साथ काफी खुश नजर आईं.
रुपाली गांगुली ने अपने पति और बेटे के साथ फोटोज क्लिक करवाईं. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका था.
रुपाली गांगुली इससे पहले प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल हुई थीं. वह परमार्थ निकेतन शिविर में पहुंची थीं.
रुपाली गांगुली के चेहरे पर महाकुंभ में शामिल होने की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है.
