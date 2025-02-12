50 रुपये से भी कम थी इस हसीना की पहली कमाई, आज TV की बन बैठी क्वीन
टीवी पर इन दिनों रुपाली गांगुली ने कब्जा किया हुआ है.
सीरियल अनुपमा ने रुपाली गांगुली को टॉप एक्ट्रेस बना दिया है. जिससे वह मोटी कमाई कर रही हैं.
आज के समय में रुपाली गांगुली रोजाना लाखों में कमाई करती हैं.
लेकिन एक समय था जब रुपाली रोजाना सिर्फ 50 रुपये कमाई थीं.
इस बात का खुलासा खुद रुपाली गांगुली ने एक पोडकास्ट में किया था, जो काफी वायरल हुआ.
रुपाली ने बताया था कि उनकी पहली कमाई 50 रुपये थी. इसके बाद फीस बढ़ी, लेकिन फिल्में नहीं चलीं.
हालांकि, रुपाली आज के समय में एक एपिसोड के तीन लाख रुपये चार्ज करती हैं.
रुपाली गांगुली एक हफ्ते में पांच दिन के शूट के 15 से 20 लाख रुपये कमाती हैं.
इस समय रुपाली गांगुली टीवी की सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली अभिनेत्री बनी हुई हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, रुपाली गांगुली की नेटवर्थ साल 2024 में 25 करोड़ के आसपास है.
