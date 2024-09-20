रूपाली गांगुली ने इन कलाकारों को जड़े जोरदार थप्पड़, हुआ तमाशा

टीवी सीरियल अनुपमा में रूपाली गांगुली ने शूटिंग में कई एक्टर्स को चांटा जड़ा है।

तोषू अनुपमा का बिगड़ैल बेटा है, जो अपनी मां अनुपमा से थप्पड़ खाता रहता है।

अनुपमा अपनी बेटी पाखी को सुधारने के लिए हाथ उठा ही लेती है।

अनुपमा ने एक बार सागर को जोरदार थप्पड़ मारा था।

डिंपी अपनी बकवासबाजी की वजह से अनुपमा से थप्पड़ मारती है।

अनुपमा आध्या को थप्पड़ मारने की धमकी दे चुकी है।

माया अनुपमा से अनुज को छिनना चाहती थी। तब अनुपमा ने माया को थप्पड़ धरा था।

अनुपमा से थप्पड़ खाने वालों की लिस्ट में मालविका भी है, जो अनुज की बहन है।

काव्या ने अनुपमा से तब थप्पड़ खाया था, जब उसका और वनराज का सच सामने आया था।

