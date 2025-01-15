Anupama: प्रेम की मां बनी झलक देसाई की बोल्डनेस छुड़ा देगी पसीने, Rupali Ganguly भी होंगी दंग
Kavita
| Jan 15, 2025
टीवी सीरियल अनुपमा में झलक देसाई की एंट्री हो गई हैं.
झलक सीरियल में प्रेम की मां बनी हैं और वह हमेशा साड़ी में दिखने वाली हैं.
असल जिंदगी में झलक काफी ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश हैं.
झलक कई बार वेस्टर्न ड्रेसेस में अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
इस फोटो में झलक ने ब्लैक टॉप और शॉर्ट पहना है.
झलक वन ऑफ शोल्डर टॉप में भी काफी स्टाइलिश लग रही हैं.
एक्ट्रेस कई बार अपने वेकेशन की फोटोज से फैंस को इंप्रेस कर चुकी हैं.
फैंस झलक की फोटोज पर जमकर प्यार लुटाते हैं.
बता दें कि झलक सीरियल राधाकृष्ण में नजर आ चुकी हैं.
