अनुपमा की लाडली ने की बा को हार्ट अटैक देने की तैयारी, ये रहा सबूत
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 24, 2024
सीरियल अनुपमा के सेट की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Instagram
इन तस्वीरों में आध्या और प्रेम रोमांस करते दिख रहे हैं.
Source:
Instagram
आज प्रेम यानी शिवम खुजारिया अपना जन्मदिन सेलीब्रेट कर रहे हैं.
Source:
Instagram
इस खास मौके पर राजन शाही अनुपमा के सेट पर पहुंचे थे.
Source:
Instagram
केक कटिंग क दौरान रुपाली गांगुली भी शिवम खुजारिया से मिलने पहुंची थीं.
Source:
Instagram
अनुपमा के सेट पर शिवम खुजारिया का बर्थडे मनाया गया.
Source:
Instagram
अब शिवम खुजारिया के बर्थडेकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
Source:
Instagram
जल्द ही कहानी में आध्या और प्रेम की लव स्टोरी शुरू की जाएगी.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: मुझे पर शराब फेंकी, उठाया हाथ, 'वायरल भाभी' ने लगाए हस्बैंड की खोली पोल
अगली वेब स्टोरी देखें.