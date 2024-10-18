एक से बढ़कर एक कुर्तियां पहनती है अनुपमा की लालडी, आप भी लीजिए टिप्स

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2024

अलीशा परवीन खान इस समय अनुपमा में आध्या का किरदार निभा रही हैं.

आप भी अलीशा परवीन खान की तरह कुर्ती पर शानदार झूमके पहन सकती हैं.

अलीशा परवीन खान की कुर्तियां फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.

इस सूट में अलीशा परवीन खान का लुक खिलकर आ रहा है.

सीरियल अनुपमा स्टार अलीशा परवीन खान के पास एक से बढ़कर एक कुर्तियां हैं.

सूट के साथ अलीशा परवीन खान का टीका कमाल दिख रहा है.

येलो कलर की कुर्तियां अलीशा परवीन खान पर खूब जंचती हैं.

आप भी कुर्ती पर अलीशा परवीन खान की तरह स्टाइलिश स्कार्फ कैरी कर सकती हैं.

