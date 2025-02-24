रुपाली गांगुली के बाद महाकुंभ में डूबकी लगाने पहुंची अनुपमा की ये हसीना
Shivani Duksh
| Feb 24, 2025
महाकुंभ मे डूबकी लगाने के लिए देशभर से लोग प्रयाग में जमा हो रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड और टीवी सितारे भी महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं.
हाल ही में रुपाली गांगुली को प्रयाग में गंगा आरती करते हुए देखा गया था. इसी बीच रुपाली गांगुली की कोस्टार अनेरी वजानी भी महाकुंभ जा पहुंची हैं.
गंगा पूजन करने के बाद अनेरी वजानी ने कैमरे के आगे खूब पोज दिए. अनेरी वजानी की ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं.
इस दौरान अनेरी वजानी अपने माथे पर चंदन का टीका लगाए नजर आईं. अनेरी वजानी को देखकर फैंस को एक बार फिर से माल्विका की याद आ गई है.
अनेरी वजानी अपने पूरे परिवार के साथ प्रयाग पहुंची थीं. इस दौरान अनेरी वजानी ने गंगा स्नान किया.
अनेरी वजानी ने अपनी मां के साथ वाराणसी में काफी समय बिताया. इस दौरान अनेरी वजानी काफी खुश नजर आईं.
गंगा में डूबकी लगाने के बाद अनेरी वजानी ने घाट पर पूजा भी करवाई है. इस तस्वीर में अनेरी वजानी पंडित जी के साथ बैठी दिख रही हैं.
हाल ही में अनेरी वजानी ने सोशल मीडिया पर प्रयाग की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में रुपाली गांगुली की ऑनस्क्रीन ननद देसी अवतार में नजर आ रही है.
