ये हैं टीवी की टॉप 9 रोमांटिक जोड़ियां
BollywoodLife
| Aug 30, 2024
सीरियल 'अनुपमा' में अनुज और अनुपमा के रोमांस को खूब प्यार मिला है।
शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' में राम और प्रिया के रोमांस को खूब प्यार मिला है।
शो 'कसौटी जिंदगी की' के दूसरे सीजन में अनुराग और प्रेरणा को रोमांटिक होते देखा गया था।
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अभिमन्यु और अक्षरा के रोमांस को काफी पसंद किया गया था।
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो की अक्षरा और नैतिक की गिनती रोमांटिक जोड़ियों में होती है।
टीवी सीरियल 'ये हैं मोहबतें' के रमन भल्ला और इशिता भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
'इस प्यार को क्या नाम दूं?' सीरियल में अर्णव और खुशी भी काफी रोमांटिक नजर आए थे।
सीरियल 'दीया और बाती हम' में संध्या और सूरज रोमांटिक होते नजर आए थे।
इस लिस्ट में 'इश्कबाज' सीरियल से शिवाय और अनिका का नाम भी शुमार है।
