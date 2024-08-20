Anupama: रुपाली से राखी बंधवाने सेट पर पहुंचा ऑनस्क्रीन भाई, लुटाया प्यार
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 20, 2024
टीवी की अनुपमा यानी रुपाली गांगुली ने अपने ऑनस्क्रीन भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है।
रक्षाबंधन के दिन भी रुपाली गांगुली ने अनुपमा की शूटिंग की है।
राखी बंधवाने के लिए रुपाली गांगुली का भाई सेट पर जा पहुंचा।
सेट पर रुपाली गांगुली ने अपने ऑन्सक्रीन भाई महुल निसार के राखी बांधी।
सोशल मीडिया पर भाई बहन के इस प्यार को खूब सराहना मिल रही है।
रुपाली गांगुली का भाई उनके पैर छूता नजर आया।
रुपाली गांगुली को मेहुल निसार ने अपने गले लगा लिया।
इस दौरान भाई ने रुपाली गांगुली को एक तोहफा भी दिया।
