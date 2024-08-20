Anupama: रुपाली से राखी बंधवाने सेट पर पहुंचा ऑनस्क्रीन भाई, लुटाया प्यार

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 20, 2024

टीवी की अनुपमा यानी रुपाली गांगुली ने अपने ऑनस्क्रीन भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है।

Source: Instagram

रक्षाबंधन के दिन भी रुपाली गांगुली ने अनुपमा की शूटिंग की है।

Source: Instagram

राखी बंधवाने के लिए रुपाली गांगुली का भाई सेट पर जा पहुंचा।

Source: Instagram

सेट पर रुपाली गांगुली ने अपने ऑन्सक्रीन भाई महुल निसार के राखी बांधी।

Source: Instagram

सोशल मीडिया पर भाई बहन के इस प्यार को खूब सराहना मिल रही है।

Source: Instagram

रुपाली गांगुली का भाई उनके पैर छूता नजर आया।

Source: Instagram

रुपाली गांगुली को मेहुल निसार ने अपने गले लगा लिया।

Source: Instagram

इस दौरान भाई ने रुपाली गांगुली को एक तोहफा भी दिया।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: बॉक्स ऑफिस पर फिर धूम मचाएंगी सलमान की ये फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.