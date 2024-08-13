अनुपमा को ऑटो चलाते देखकर ठनका फैंस का दिमाग, दिए हजार बिजनेस आइडिया
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
सोशल मीडिया पर सीरियल अनुपमा के सेट की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं।
Source:
Instagram
सीरियल अनुपमा में अनुज और अनुपमा दोनों ऑटो चलाते नजर आने वाले हैं।
Source:
Instagram
अनुपमा की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है।
Source:
Instagram
तस्वीरों में अनुपमा ऑटोवालों की ड्रेस पहने नजर आ रही है।
Source:
Instagram
लोग कह रहे हैं कि अनुपमा ने डांस के बाद नया बिजनेस खोल लिया है।
Source:
Instagram
इसके साथ ही लोगों ने अनुपमा को और भी बिजनेस आइ़डियाज देने शुरू कर दिए हैं।
Source:
Instagram
लोग पूछ रहे हैं कि अनुपमा को शो में इतना परेशान क्यों किया जाता है।
Source:
Instagram
बता दें कि सागर की मदद करने के लिए अनुपमा ड्राइवर बनने वाली है।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: श्रीदेवी की इन फिल्मों को देख भूल जाएंगे सस्पेंस-थ्रिलर से भरपूर हर मूवी
अगली वेब स्टोरी देखें.