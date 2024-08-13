अनुपमा को ऑटो चलाते देखकर ठनका फैंस का दिमाग, दिए हजार बिजनेस आइडिया

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 13, 2024

सोशल मीडिया पर सीरियल अनुपमा के सेट की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं।

Source: Instagram

सीरियल अनुपमा में अनुज और अनुपमा दोनों ऑटो चलाते नजर आने वाले हैं।

Source: Instagram

अनुपमा की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है।

Source: Instagram

तस्वीरों में अनुपमा ऑटोवालों की ड्रेस पहने नजर आ रही है।

Source: Instagram

लोग कह रहे हैं कि अनुपमा ने डांस के बाद नया बिजनेस खोल लिया है।

Source: Instagram

इसके साथ ही लोगों ने अनुपमा को और भी बिजनेस आइ़डियाज देने शुरू कर दिए हैं।

Source: Instagram

लोग पूछ रहे हैं कि अनुपमा को शो में इतना परेशान क्यों किया जाता है।

Source: Instagram

बता दें कि सागर की मदद करने के लिए अनुपमा ड्राइवर बनने वाली है।

Source: Instagram

