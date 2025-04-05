'अनुपमा' की कहानी में हुई 'विक्रम और बेताल' की एंट्री? बा ने खोली पोल

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 05, 2025

आज टीवी अदाकारा रुपाली गांगुली अपना बर्थडे मना रही हैं. इस खास मौके पर फैंस सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं.

Source: Instagram

हाल ही में अनुपमा की बा यानी अल्पना बुच ने रुपाली गांगुली के लिए एक खास पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में बा अनुपमा के साथ मस्ती करती नजर आ रही है.

Source: Instagram

अब ये तो हर कोई जानता है कि बा ने कभी भी अनुपमा को पसंद नहीं किया है लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है.

Source: Instagram

असल जिंदगी में तो बा और अनुपमा की खूब बनती है. शेयर की गईं तस्वीरें इस बात का सबूत है.

Source: Instagram

इन तस्वीरों में रुपाली गांगुली अल्पना बुच के पीछे खड़े होकर पोज देती नजर आ रही हैं. अनुपमा का ये अंदाज देखकर बा को कुछ याद आया है.

Source: Instagram

अल्पना बुच ने अपनी और रुपाली गांगुली की जोड़ी की तुलना विक्रम और बेताल से कर डाली है.

Source: Instagram

रुपाली गांगुली और अल्पना बुच का ये अंदाज देखकर अप लोगों को हंसी आ रही है. फैंस को समझ आ रहा है कि दोनों सेट पर कितनी मस्ती करती हैं.

Source: Instagram

तस्वीरों में रुपाली गांगुली और अल्पना बुच पूरे मूड में नजर आ रही हैं. अनुपमा के बाकी सितारों ने भी रुपाली गांगुली को बर्थडे विश किया है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Chhaava ने 50 दिनों में बनाया ये रिकॉर्ड, इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की निकाली हेकड़ी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.