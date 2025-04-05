'अनुपमा' की कहानी में हुई 'विक्रम और बेताल' की एंट्री? बा ने खोली पोल
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 05, 2025
आज टीवी अदाकारा रुपाली गांगुली अपना बर्थडे मना रही हैं. इस खास मौके पर फैंस सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं.
Source:
Instagram
हाल ही में अनुपमा की बा यानी अल्पना बुच ने रुपाली गांगुली के लिए एक खास पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में बा अनुपमा के साथ मस्ती करती नजर आ रही है.
Source:
Instagram
अब ये तो हर कोई जानता है कि बा ने कभी भी अनुपमा को पसंद नहीं किया है लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है.
Source:
Instagram
असल जिंदगी में तो बा और अनुपमा की खूब बनती है. शेयर की गईं तस्वीरें इस बात का सबूत है.
Source:
Instagram
इन तस्वीरों में रुपाली गांगुली अल्पना बुच के पीछे खड़े होकर पोज देती नजर आ रही हैं. अनुपमा का ये अंदाज देखकर बा को कुछ याद आया है.
Source:
Instagram
अल्पना बुच ने अपनी और रुपाली गांगुली की जोड़ी की तुलना विक्रम और बेताल से कर डाली है.
Source:
Instagram
रुपाली गांगुली और अल्पना बुच का ये अंदाज देखकर अप लोगों को हंसी आ रही है. फैंस को समझ आ रहा है कि दोनों सेट पर कितनी मस्ती करती हैं.
Source:
Instagram
तस्वीरों में रुपाली गांगुली और अल्पना बुच पूरे मूड में नजर आ रही हैं. अनुपमा के बाकी सितारों ने भी रुपाली गांगुली को बर्थडे विश किया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Chhaava ने 50 दिनों में बनाया ये रिकॉर्ड, इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की निकाली हेकड़ी
अगली वेब स्टोरी देखें.