टीवी की गरबा क्वीन है अनुपमा, देती है दयाबेन को भी मात

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 03, 2024

अनुपमा टीवी की उन बहुओं में से एक है जो गरबा करने में माहिर है.

Source: Instagram

अनुपमा को डांस करने का बहुत शौक है.

Source: Instagram

अनुपमा को अक्सर डांस प्रैक्टिस करते हुए देखा जाता है.

Source: Instagram

बीते साल अनुपमा नवरात्रि के मौके पर गरबा और दांडिया करती दिखी थी.

Source: Instagram

इस बार भी फैंस अनुपमा का गरबा देखने का इंतजार कर रहे हैं.

Source: Instagram

अनुपमा बच्चों को भी डांस सिखा चुकी है.

Source: Instagram

असल जिंदगी में भी रुपाली गांगुली फाल्गुनी पाठक के गानों पर ठुमके लगा चुकी हैं.

Source: Instagram

डांस के मामले में अनुपमा दयाबेन को भी मात देती है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: कितनी पढ़ी लिखी हैं टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस Shweta Tiwari

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.