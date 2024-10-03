टीवी की गरबा क्वीन है अनुपमा, देती है दयाबेन को भी मात
Shivani Duksh
| Oct 03, 2024
अनुपमा टीवी की उन बहुओं में से एक है जो गरबा करने में माहिर है.
अनुपमा को डांस करने का बहुत शौक है.
अनुपमा को अक्सर डांस प्रैक्टिस करते हुए देखा जाता है.
बीते साल अनुपमा नवरात्रि के मौके पर गरबा और दांडिया करती दिखी थी.
इस बार भी फैंस अनुपमा का गरबा देखने का इंतजार कर रहे हैं.
अनुपमा बच्चों को भी डांस सिखा चुकी है.
असल जिंदगी में भी रुपाली गांगुली फाल्गुनी पाठक के गानों पर ठुमके लगा चुकी हैं.
डांस के मामले में अनुपमा दयाबेन को भी मात देती है.
