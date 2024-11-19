इन 7 गलतियों के चलते गिरी अनुपमा की रेटिंग, मेकर्स मलते रह गए हाथ

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 19, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सीरियल अनुपमा की टीआरपी कैसे गिर गई.

Source: Instagram

आध्या की एंट्री होने के बाद से ही अनुपमा की कहानी बोरिंग हो गई है.

Source: Instagram

अनुपमा के पूरे एपिसोड में झगड़ों के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिल रहा है.

Source: Instagram

फैंस की वॉर्निंग के बाद भी मेकर्स कहानी में बदलाव करने के लिए राजी नहीं हैं.

Source: Instagram

ईशा वर्मा के खुलासों का असर इस बार अनुपमा की रेटिंग पर साफ देखने को मिल रहा है.

Source: Instagram

नए किरदारों के आने के बाद फैंस अनुपमा की पुरानी कास्ट को मिस कर रहे हैं.

Source: Instagram

रुपाली गांगुली की इमेज खराब होने की वजह से लोग शो में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं.

Source: Instagram

हाल ही में अनुपमा के सेट पर एक मौत हुई है. माना जा रहा है कि इस खबर का असर भी शो की रेटिंग पर साफ दिखेगा.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: FREE..FREE..FREE.. हॉटस्टार पर मुफ्त में देख डालें ये 10 धांसू फिल्में, वरना होगा पछतावा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.