इन 7 गलतियों के चलते गिरी अनुपमा की रेटिंग, मेकर्स मलते रह गए हाथ
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 19, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सीरियल अनुपमा की टीआरपी कैसे गिर गई.
आध्या की एंट्री होने के बाद से ही अनुपमा की कहानी बोरिंग हो गई है.
अनुपमा के पूरे एपिसोड में झगड़ों के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिल रहा है.
फैंस की वॉर्निंग के बाद भी मेकर्स कहानी में बदलाव करने के लिए राजी नहीं हैं.
ईशा वर्मा के खुलासों का असर इस बार अनुपमा की रेटिंग पर साफ देखने को मिल रहा है.
नए किरदारों के आने के बाद फैंस अनुपमा की पुरानी कास्ट को मिस कर रहे हैं.
रुपाली गांगुली की इमेज खराब होने की वजह से लोग शो में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं.
हाल ही में अनुपमा के सेट पर एक मौत हुई है. माना जा रहा है कि इस खबर का असर भी शो की रेटिंग पर साफ दिखेगा.
