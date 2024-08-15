इस रक्षाबंधन भाभी संग धूम मचाएगी पाखी, वनराज के सीने पर लोटेंगे सांप
Shivani Duksh
| Aug 15, 2024
सोशल मीडिया पर एक बार फिर से अनुपमा के परिवार के लोगों ने तबाही मचा दी है।
इस रक्षाबंधन पाखी अपनी भाभी संग धूम मचाएगी।
वायरल हो रहे वीडियो में पाखी डिंपल के साथ नाच रही है।
कहना गलत नहीं होगा ऑफ कैमरा तो इन दोनों हसीनाओं में खूब बनती है।
वीडियो में दोनों हसीनाएं लाल रंग के लहंगे में दिख रही हैं।
मौका मिलते ही पाखी ने डिंपल के साथ खूब ठुमके लगाए।
फैंस को पाखी और डिंपल का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है।
अनुपमा की कहानी में जल्द ही आद्या की एंट्री होने वाली है।
