इस रक्षाबंधन भाभी संग धूम मचाएगी पाखी, वनराज के सीने पर लोटेंगे सांप

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 15, 2024

सोशल मीडिया पर एक बार फिर से अनुपमा के परिवार के लोगों ने तबाही मचा दी है।

Source: Instagram

इस रक्षाबंधन पाखी अपनी भाभी संग धूम मचाएगी।

Source: Instagram

वायरल हो रहे वीडियो में पाखी डिंपल के साथ नाच रही है।

Source: Instagram

कहना गलत नहीं होगा ऑफ कैमरा तो इन दोनों हसीनाओं में खूब बनती है।

Source: Instagram

वीडियो में दोनों हसीनाएं लाल रंग के लहंगे में दिख रही हैं।

Source: Instagram

मौका मिलते ही पाखी ने डिंपल के साथ खूब ठुमके लगाए।

Source: Instagram

फैंस को पाखी और डिंपल का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है।

Source: Instagram

अनुपमा की कहानी में जल्द ही आद्या की एंट्री होने वाली है।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Stree 2 की आंधी से डरे भूल भुलैया 3 के मेकर्स, उठाया बड़ा कदम

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.