अनुपमा एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने किए महाकाल के दर्शन
BollywoodLife
| Aug 12, 2024
टीवी के पॉपुलर सीरियल 'अनुपमा' की टीआरपी इन दिनों आसमान छू रही है।
‘अनुपमा’ की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली हाल ही में महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंची थीं।
रूपाली गांगुली ने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फोटोज शेयर की हैं।
दर्शन करते वक्त रूपाली ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं।
रूपाली गांगुली ने पीच कलर का फ्रॉक स्टाइल सूट पहना हुआ है।
फोटोज में रुपाली महाकाल का आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं।
फोटो में रुपाली गांगुली हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर के बाहर खड़ी हैं।
रुपाली गांगुली अपने माथे पर चंदन और कुमकुम का तिलक लगाए हुए नजर आईं।
रुपाली गांगुली की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
