Bigg Boss 18 में धमाल मचाएगी Anupama की पाखी?

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2024

टीवी सीरियल मुस्कान बामने को अनुपमा छोड़े काफी समय हो गया है।

अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्कान अनुपमा के बाद सीधा बिग बॉस 18 में नजर आएंगी?

मुस्कान ने इस सवाल पर मजेदार जवाब देकर फैंस को खुश कर दिया है।

मुस्कान ने बिग बॉस में आने की इच्छा जताई है।

उन्होंने कहा है कि अगर मेकर्स उन्हें इस शो का ऑफर देते हैं, तो वह जरूर आएंगी।

मुस्कान ने बताया है कि उन्हें रियलिटी शो काफी अच्छे लगते हैं।

वह डांस रियलिटी शो भी करना चाहती हैं।

मुस्कान ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह सिर्फ खतरों के खिलाड़ी को देखकर डरती हैं।

बता दें कि मुस्कान बामने काफी समय से ब्रेक पर हैं।

अब फैंस उन्हें नए टीवी शो या रियलिटी शो का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं।

