Bigg Boss 18 में धमाल मचाएगी Anupama की पाखी?
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 18, 2024
टीवी सीरियल मुस्कान बामने को अनुपमा छोड़े काफी समय हो गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्कान अनुपमा के बाद सीधा बिग बॉस 18 में नजर आएंगी?
Source:
Bollywoodlife.com
मुस्कान ने इस सवाल पर मजेदार जवाब देकर फैंस को खुश कर दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
मुस्कान ने बिग बॉस में आने की इच्छा जताई है।
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा है कि अगर मेकर्स उन्हें इस शो का ऑफर देते हैं, तो वह जरूर आएंगी।
Source:
Bollywoodlife.com
मुस्कान ने बताया है कि उन्हें रियलिटी शो काफी अच्छे लगते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
वह डांस रियलिटी शो भी करना चाहती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
मुस्कान ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह सिर्फ खतरों के खिलाड़ी को देखकर डरती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि मुस्कान बामने काफी समय से ब्रेक पर हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अब फैंस उन्हें नए टीवी शो या रियलिटी शो का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: डॉली चायवाला एक इवेंट के वसूलते हैं इतने रुपये
अगली वेब स्टोरी देखें.