वनराज के बाद अनुपमा की इस बहू ने की मेकर्स से बगावत? तोड़ी चुप्पी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 14, 2024

टीवी सीरियल अनुपमा स्टार निधि शाह ने शो छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है.

निधि शाह ने बताया है कि उन्होंने लीप से पहले ही शो क्यों छोड़ा.

लीप के बाद निधि शाह का किरदार निगेटिव हो गया है. यही वजह है जो निधि शाह ने शो से किनारा किया.

निगेटिव होने के बाद निधि शाह किंजल के किरदार से कनेक्ट नहीं कर पा रही थीं.

निधि शाह अब लीड के तौर पर काम करना चाहती हैं. निधि ओटीटी और फिल्मों पर भी ध्यान देंगी.

निधि शाह भरी जवानी में मां का किरदार नहीं निभाना चाहती थीं.

निधि शाह ने कहा कि वो अपनी मेंटल हैल्थ पर काम करना चाहती हैं.

सेट पर रहने की वजह से निधि शाह अपने खाने पर ध्यान नहीं दे पा रही थीं.

शो छोड़ने से काफी पहले ही निधि शाह ने मेकर्स को जानकारी दे दी थी.

निधि शाह ने साफ कर दिया है कि उन्होंने जानबूझकर अनुपमा छोड़ा है. उनको शो छोड़ने के लिए नहीं बोला गया था.

