बाली उम्र में पर्दे पर मां बन चुकी हैं टीवी की ये हसीनाएं

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 18, 2024

'अनुपमा' फेम निधि शाह कम उम्र में शो में एक बेटी की मां बनी थी.

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम एक्ट्रेस शिवांगी जोशी शो में दो बच्चों की मां बन गई थीं.

वहीं, हिना खान कम उम्र में ही शो 'ये रिश्ता क्या कहलता है' में मां बनी थीं.

बाली उम्र में ईशा मालवीय ने शो 'उडारियां' में मां का रोल प्ले किया है.

एक्ट्रेस प्रणाली राठौड़ भी कम उम्र में शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में एक बच्चे की मां बनी थीं.

सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' फेम आयशा सिंह भी कम उम्र में पर्दे पर मां का रोल निभा चुकी हैं.

'गुम है किसी के प्यार में' की भाविका शर्मा सई की मां का रोल निभा रही है.

सुंबुल तौकीर खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

