मुंबई पहुंचते ही 'अनुपमा' गोद लेगी बेटी? लेटेस्ट फोटोज देख बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 05, 2025

अनुपमा फेम रुपाली गांगुली ने अपना लेटेस्ट फोटोशूट करवाया है, जिसमें वह रेड कलर की साड़ी पहनें नजर आ रही हैं.

इस फोटो में रुपाली एक क्यूट सी बच्ची के साथ धांसू अंदाज में पोज दे रही हैं.

रुपाली के साथ इन तस्वीरों में यह छोटी बच्ची पोलका डॉटिड फ्रॉक पहनें दिख रही हैं.

फोटोज में इन दोनों की क्यूटनेस फैंस को काफी पसंद आ रही है,.

लेकिन रुपाली गांगुली के लेटेस्ट फोटोज देख लोग सवाल कर रहे हैं कि कहीं शो में अनुपमा कोई बच्ची तो गोद नहीं ले रही है?

बता दें कि आर्यन की मौत के बाद 'अनुपमा' टीवी शो में 6 महीने का लीप आया है.

अनुपमा अहमदाबाद छोड़कर मुंबई आ गई है और यहां उसने नया काम शुरू किया है.

तो वहीं अनुपमा के जाने के बाद पूरा शाह परिवार टू गया है.

